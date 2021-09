Die zurückliegende Woche stand ganz im Zeichen von makroseitigen Entwicklungen. Die Evergrande-Krise sorgt weiterhin für eine Menge Nervosität an den Märkten, jedoch hat die US-Notenbank am Mittwoch zunächst für etwas Ruhe gesorgt, das das bereits angekündigte Tapering noch nicht gestartet wurde – jedoch hat die Fed ein ungefähres Zeitfenster skizziert und unter anderem gleich drei Zinserhöhungen für 2023 in Aussicht gestellt.

Währenddessen gab es insbesondere bei den Sportartikelherstellern Nike, Puma und Adidas Sorge um das Weihnachtsgeschäft, da die anhaltenden Lieferengpässe diese wichtigte Geschäftsphase verhageln könnten.

Auch der Krypto-Sektor wurde durch die makroseitigen Bewegungen ordentlich durchgeschüttelt, zuletzt von der einmal mehr aufgewärmten Kritik der chinesischen Zentralbank – diese hat nun ein weiteres Mal ein Verbot über den ganzen Sektor im eigenen Land ausgesprochen.

Drei Fragen an Bernecker: Wie umgehen mit der Lufthansa-Kapitalerhöhung, ist eine Jahresendrally trotz angekündigtem Tapering möglich und wie gefährlich ist Evergrande wirklich?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Dax: Leitindex rutscht wieder deutlich ins Minus - neue Evergrande-Sorgen ++ Teamviewer: Bankhaus Metzler spricht Kaufempfehlung aus ++ McDonald’s: Aktienrückkauf wieder aufgenommen

Dax: Starke Erholung - US-Notenbank gibt Schützenhilfe ++ Continental: Abstufung interessiert die Anleger nicht ++ Henkel: Prognoseerhöhung der Konkurrenz beflügelt

Dax: Evergrande-Sorgen schwächen sich zunächst ab - jetzt schauen alle auf die FED ++ Deutsche Post: Schwache Fedex-Zahlen belasten ++ Ströer: JPMorgan bleibt optimistisch für Außenwerbe-Sektor

Dax: Märkte erholen sich von desaströsem Wochenstart ++ Auto-Sektor: Porsche SE und VW gefragt ++ Banken-Sektor: Deutsche Bank und Commerzbank mit Erholung

Dax: Kein guter Einstand für die 10 neuen Mitglieder - Leitindex setzt Talfahrt ungebremst fort - Septemberminus über Durchschnitt

Unternehmensmeldungen:

Daimler: Autobauer steigt in Batterie-Allianz von Stellantis und Totalenergies ein

Boeing: Mit hängenden Flügeln - wie steht es um den krisengebeutelten Flugzeugbauer? So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Majorel: IPO der Bertelsmann-Beteiligung startet schleppend - Aktie knickt nach Handelsstart deutlich ein

Adidas und Puma: Sportartikelhersteller nach Nike-Warnung unter Druck

Salesforce: Langfristige Prognose angehoben - Anleger sind erfreut

Uniper: Bankhaus Metzler gibt Kaufempfehlung und treibt Aktie wieder in die Nähe des Rekordhochs

Encavis: Aktie im Aufwind - DZ Bank sieht Megatrend grüner Strom als anhaltenden Kurstreiber

Vitesco: Attraktives Wachstumsprofil aber zunehmende Konkurrenz und sich verändernde Trends - Kepler bleibt skeptisch

Evergrande: Zinszahlung wohl gesichert, aber Großaktionär steigt komplett aus - Aktie reduziert das Kursplus deutlich

Facebook: Verstärkter Privatsphäreschutz bei iPhones sorgt für große Probleme im Geschäft mit personalisierter Werbung

IPO: Sprachlernanbieter Babbel sagt Börsengang auf der Zielgeraden ab - „Ungünstige Marktbedingungen“

Werbe-Sektor: JPMorgan spricht sich mit „Overweight“-Votum für Ströer und JCDecaux aus - Analyst sieht 50 Prozent Potenzial bei Ströer

Bechtle: Abstufung durch Bankhaus Metzler nimmt Rekordjagd den Wind aus den Segeln

Hapag Lloyd: Chef Habben Jansen äußert sich zu extremen Frachtraten - „So starke Schwankungen sind schlecht fürs Geschäft“

Mister Spex: Aktie nach Zahlen auf Rekordtief, obwohl Analysten sich zufrieden zeigen

Traton: Chipmangel geht auch an VW-Tochter nicht vorbei - Aktie gibt weiter ab

Verbio: Geschäftsjahr 20/21 bringt neue Rekorde - Aktie trotzdem im Minus

RobinHood, Coinbase, Zoom, Ginko Bioworks und 5 weitere Aktien – Cathie Wood nutzt Rücksetzer am Montag für Käufe in Höhe von rund 100 Millionen Dollar

DraftKings: Über 20 Milliarden Dollar für Entain?- Glücksspielaktien ziehen auf breiter Front an

Alphabet: Wer kann, der kann - Tochter Google kauft Bürogebäude für 2,1 Milliarden Dollar

Shell: Aktienrückkauf für 7,5 Milliarden Dollar - Erdgasvorkommen in Texas für 9,5 Milliarden Dollar verkauft

Lanxess: Bank of America stuft Aktie auf „neutral“ herab - Analyst bemängelt zu komplexe Unternehmensstruktur - „Portfolio hat Identitätskrise“

Vivendi: Universal Music Group Börsengang - 60 Prozent der UMG-Anteile gehen an Vivendi-Aktionäre

Deutsche Post: Bescheidenheit bei der Prognose trotz starker Geschäfte - den meisten Analysten ist das zu konservativ

Bechtle: Aktie greift erneut nach Rekordhoch - UBS hält noch bessere Performance für möglich

Lufthansa: Kapitalerhöhung findet positives Echo - Bankhaus Metzler stuft hoch - große Hürde auf dem Weg zur Normalität überwunden

Sixt: Prognose angehoben - Aktie ist ein Lichtblick im heutigen Abwärtsstrudel

Biontech: Positive Studiendaten - Impfstoff könnte bald für Kinder zugelassen werden

Lufthansa: Kapitalerhöhung - Staatshilfen sollen zurückgezahlt werden - Unternehmen will mehr Gestaltungsspielraum

Makro-News:

Notenbanken: Ein Ende der lockeren Geldpolitik ist am Horizont erkennbar - Federal Reserve skizziert groben Zeitplan

Jerome Powells Hintertür wird ein Stück größer - neue US-Arbeitsmarktdaten sind schlechter als erwartet

Studie: Chipmangel in der Autoindustrie könnte den weltweiten Umsatz um 210 Milliarden Dollar drücken

FED: Märkte atmen auf - US-Notenbank lässt Leitzins unangetastet und auch die Wertpapierkäufe werden noch nicht reduziert

Evergrande: Eine Pleite mit Krisenpotenzial - Wie es dazu kommen konnte und wie es jetzt weitergeht

Bundestagswahl: Deka-Analysten nennen Regierungswechsel als möglichen Kurstreiber für den Dax

Index-Monitor: Die Änderungen der europäischen Indizes im Überblick

Evergrande: Krise sorgt für deutliche Verluste an der Hongkonger Börse - auch Rohstoffmärkte werden bereits in Mitleidenschaft gezogen

USA: Aus der Coronakrise in eine „historische Finanzkrise“? - Janet Yellen malt mal kurz den Teufel an die Wand

Krypto-News:

Bitcoin: Chinesische Zentralbank würgt Kurserholung ab - alle Krypto-bezogenen Dienstleistungen in China illegal

Bitcoin: Kryptowährung fällt kurzzeitig zurück bis an die 40.000 Dollar Marke - Kurs testet wichtigen charttechischen Indikator

Bitcoin: Evergrande, FED, Streit um US-Schuldenobergrenze und Angst vor Stablecoin-Regulierung - hält der Bullentrend diesem Marktumfeld stand?

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Setzen Sie lieber aufs nächste Jahr

Warum Evergrande nicht das nächste Lehman Brothers ist - und warum das trotzdem eine Chance bietet

Wenn europäische Krisenrettung Krisen hervorruft

Rücksetzer haben kurze Beine

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

