Der heutige Mittwoch lässt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger bangen

Das tat weh: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment verlässt das Parkett mit einem dicken Minus. Das Minus belief sich am Ende des Tages auf -2,79%, bei einen Schlusskurs von 62,80 €. Aber auch nach oben gab es heute Bewegung. Der Höchstkurs wurde bei 64,80 € erreicht. Die Freude über den gestrigen Gewinn von beachtlichen 3,86% war also nur von kurzer Dauer. Für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hieß es heute eher: Wie gewonnen, so zerronnen.

Ungeachtet des Verlusts sieht die langfristige Entwicklung für Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Anleger mit satten 30,83% in den letzten 12 Monaten großartig aus.