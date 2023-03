Shop Apotheke Europe - Wichtige Schaltstelle

Ein aufmerksamer Leser hat uns auf die Shop Apotheke-Aktie aufmerksam gemacht. Aufgrund einer Stabilisierung mit anschließender unteren Umkehr sahen wir zu Jahresbeginn wieder Chancen für den Titel (vgl. „HSBC Daily Trading“ vom 12. Januar). Mittlerweile hat das Papier das damals diskutierte Kursziel aus dem Doppelboden von rund 66 EUR ausgeschöpft und hält seit einigen Wochen in diesem Dunstkreis inne. Warum gerade hier? Für dieses Verhaltensmuster gibt es gute charttechnische Gründe. Schließlich bilden auf diesem Niveau verschiedene Hochs und Tiefs seit Ende 2017 zusammen mit der 50-Wochen-Linie sowie dem steilen Abwärtstrend seit Dezember 2021 (akt. bei 66,68/67,01 EUR) ein echtes Widerstandskreuz. Bei genauem Hinsehen ist noch ein zweiter Aspekt erwähnenswert. Seit drei Wochen verharrt die Schwankungsbreite der Aktie innerhalb des Pendants von Mitte Februar. In der Konsequenz ergeben sich mehrere Innenstäbe in Folge. In diesem doppelt spannenden Umfeld dürfte ein nachhaltiger Sprung über die o. g. Hürden einen neuen Trendimpuls gen Norden nach sich ziehen, während es auf der Unterseite ein Abgleiten unter das Tief der besonderen Kerze von Mitte Februar (61,36 EUR) zu verhindern gilt.

Shop Apotheke Europe (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shop Apotheke Europe

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.