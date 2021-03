An den Börsen herrscht Rekordstimmung, die Bullen haben das Zepter in der Hand. Während viele Anleger aus Angst davor, weitere Gewinne zu verpassen, weiter in die Aktienmärkte strömen, mehren sich unter einigen Marktbeobachtern weiter die Sorgen vor dem Platzen der „epischen“ Blase, die zwar seit Jahren wächst, doch im Corona-Jahr noch einmal neue Dimensionen angenommen hat.

Weiteres Feuer für die Euphorie kommt jedenfalls von den Notenbanken und den Staaten, die schaufelweise Geld in die Wirtschaft und die Märkte schütten, um die Corona-Krise abzufedern. Entscheidend bleibt jedoch der weitere Verlauf der Impfungen und die Entwicklung der Corona-Mutationen.

Auf Ebene der Einzelwerte gab es mit Coupang, Vantage Towers und Friedrich Vorwerk einige spannende IPO-Neuigkeiten und Warren Buffett hat zudem mal wieder gezeigt, dass er immer noch ein Händchen für die Märkte hat.

Während Gold weiter hinterher hinkt, scheint der Bitcoin sich zudem aus seiner jüngsten Konsolidierungsphase befreit zu haben und schielt einmal mehr aufs Allzeithoch. Im Krypto-Sektor ist derweil der NFT-Hype komplett ausgebrochen, mit einem versteigerten digitalen Kunstwerk für über 60 Millionen Dollar.

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Daimler: Renault wirft über 16 Millionen Aktien auf den Markt ++ Siemens: Anleihenmarkt um 10 Milliarden angezapft ++ RTL: Positiver Ausblick

Bayer: Konzern wird auf Wachstum getrimmt ++ Hugo Boss: Corona-Delle 2021 abgehakt ++ K+S: Enttäuschung nach Dividenden-Streichung

Adidas: Dividende trotz Gewinneinbruch ++ Sonos: Mit Audi Einstieg ins Automobilgeschäft ++ Biontech: 3 Milliarden Dosen in 2022 produzieren

Continental: Autozulieferer kann hohe Verluste nicht abschütteln ++ Symrise: Mehr Gewinn und höhere Dividende ++ Siltronic: Zahlenwerk unter den Erwartungen - anstehende Übernahme tröstet darüber hinweg

Covestro: Abstufung belastet ++ Sixt: US-Umsatz soll auf eine Milliarde Dollar steigen ++ Thyssenkrupp: Stahlsparte wird in Eigenregie saniert

Unternehmensmeldungen:

Coupang: Südkoreanisches Amazon legt starkes Börsen-Debüt hin - zwei Investment-Stars sind mit an Bord

Nanorepro: Grünes Licht für Covid-Schnelltest-Großauftrag - Aktie schießt in die Höhe

Alphabet: Politische Querelen setzen Google zu, doch an der Börse merkt man davon nichts - Aktie präsentiert sich in Topform - So bewerten Analysten das Papier

LPKF Laser: Aktie bekommt neuen Schwung - HSBC hält langfristige Wachstumsstory trotz kleiner Unsicherheiten für ungebrochen

Deutz: Abstufung lässt Aktie erneut von wichtigem Chartwiderstand abprallen - Warburg-Analyst sieht Korrekturrisiken

Hapag-Lloyd: Aktie unter Druck - verdirbt ein Fehlausburch das Chartbild?

EU gibt grünes Licht für Impstoff von Johnson & Johnson - nach Dänemark stoppt auch Norwegen die Impfungen mit Wirkstoff von AstraZeneca

Organigram: Großer Deal in der Cannabis-Branche! BAT steigt ein - Aktie hebt vorbörslich ab

BMW: Autobauer kann sich in Q4 stärker aus der Krise kämpfen als erwartet - schwacher Gesamtsektor zieht die Aktie dennoch mit nach unten

Nordex: Aktie lässt Jahrestief wieder weit hinter sich - neuer Auftrag sorgt für Schwung

Hannover Rück: Zahlen und Dividende solide, doch eine Metrik kann besonders überzeugen

Astrazeneca: Der Zweifel am Impfstoff nagt noch immer - das hinterlässt auch an der Börse Spuren - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

KKR & Co.: Darum hat Top-Investor Chuck Akre die Aktie im Depot

Wall Street: Tesla erholt sich kräftig und auch Gamestop ist zurück im Spiel

Adidas: Wachstum und Profitabilität sollen erheblich gesteigert werden - auch Dividende soll üppig ausfallen - das kommt am Markt sehr gut an

Aixtron: Ein Zulieferer für die Megatrends der Zukunft - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Telekom: Aktie auf Jahreshoch - Citigroup stuft hoch - „Nicht überall führend, aber durchweg gut aufgestellt“

Thyssenkrupp: Puh, noch mal Glück gehabt - Stahlsparte nicht an Liberty Steel zu verkaufen war genau richtig

Beyond Meat: Aktie vorbörslich gefragt - Angebot bei Walmart wird erweitert

Vodafone: Börsengang der Funkturmsparte Vantage Towers - 2,8 Milliarden Euro sind das Ziel

Continental: Anleger im Wechselbad der Gefühle - nach dem starken Wochenauftakt jetzt die kalte Dusche nach den Zahlen

BMW: Robust durch die Krise, doch die Elektro-Modelle müssen zünden - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Tesla: Der Wind wird rauer - eine viertel Billionen Dollar Marktkapitalisierung ist seit dem Rekordhoch wieder dahin - ARK Invest bleibt bullisch

GE: Neuer Milliarden-Deal im Jet-Leasing-Geschäft? - Aktie klettert auf neues 52-Wochenhoch

Deutsche Post: Kein Abverkauf bei diesem Krisengewinner - im Gegenteil, Aktionäre werden mit höherer Dividende und Aktienrückkäufen verwöhnt

Gea: Aktie überwindet mehrere wichtige Chart-Hürden - Hauck & Aufhäuser sieht Umkehr bei Negativtrends

Friedrich Vorwerk: MBB-Tochter plant Börsengang noch in diesem Quartal - Kapital für Ausbau von Wasserstoff- und Stromgeschäft gesucht

Fashionette: Aktie stürzt auf Rekordtief ab - IPO-Hype hat nicht lange gehalten

Cummins: US-Motorenbauer der heimliche Star der Wasserstoff-Branche? - Nach Navistar/Traton beißt auch Daimler Trucks an!

Makro-News:

Bullen beherrschen derzeit die Börse - Grund zum feiern oder „epische Blase“? Was bedeutet die Situation für (Privat-)Anleger?

IMK-Forscher: US-Konjunktur-Bazooka dürfte auch der deutschen Wirtschaft zugute kommen

EZB: Notkaufprogramm und Zinsen bleiben unverändert - Anleihekäufe sollen in Q2 deutlich beschleunigt werden

„Der Osten steigt auf, während der Westen im Niedergang ist“ - Chinas Erfolg über das Virus macht Xi Jinping selbstbewusst - USA als „größte Bedrohung“ für weiteren Aufstieg

Warren Buffett hat wieder den richtigen Riecher! - Während Apple, Amazon und Tesla über 300 Milliarden Dollar verbrennen, sorgen Öl-Aktien für strahlende Gesichter unter den Anlegern!

Öl-Märkte: Rebellen-Angriff auf Ölförderungsanlagen in Saudi-Arabien - Preisanstieg verschärft sich

Krypto-News:

Bitcoin: Konsolidierung vorbei? Kurs zieht wieder deutlich an - Paypal geht in die Vollen und chinesischer Tech-Konzern steigt in BTC und ETH ein

Ethereum: Massive Transaktionskosten als großes Hindernis für den weiteren Aufstieg, doch Lösungen sind in Sichtweite - das könnte das nächste Level einläuten

Kunstwerk auf der Blockchain für 60 Millionen Dollar verkauft - das steckt hinter dem neuen „NFT“-Hype im Krypto-Sektor

