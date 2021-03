In der zurückliegenden Woche hat ein ungewöhnliches Ereignis für Turbulenzen an den Öl-Märkten gesorgt. Ein Containerschiff ist nach einem Stromausfall im Suezkanal in Ägypten quer gelaufen und blockiert die Wasserstrasse in beide Richtungen, über die ein nicht unerheblicher Teil des Welthandels geschifft wird. Die Versicherung Allianz spricht in einer Hochrechnung bereits von 6 bis 10 Milliarden Dollar Kosten pro Woche – und so lange soll die Bergung auch voraussichtlich noch dauern.

Auf geopolitischer Ebene rücken die Spannungen zwischen China und den USA wieder mehr und mehr in den Fokus. Ein neues US-Gesetz, welches die Kontrollauflagen für ausländische Unternehmen an US-Börsen massiv verschärft, könnte dafür sorgen, dass die chinesischen Tech-Giganten wie Alibaba, Baidu, JD.com und Co. von dem US-Handel ausgeschlossen werden könnten.

Auf Ebene der Einzelwerte gab es erneut spannendes zu Tesla, denn Cathie Woods ARK Invest hat mal wieder ein aufregendes Kursziel für die Elektroauto-Schmiede gegeben.

Drei Fragen an Bernecker: Hat Teamviewer sich mit dem Sponsoring einen Bock geschossen, welche Gefahr droht durch den Verfall der türkischen Lira und ist der Börsengang von Robinhood eine gute Idee?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Deutsche Bank: Investment Banking bald mit neuem Chef? ++ Allianz: 2,7 Milliarden Euro Zukauf in Polen ++ Eckert & Ziegler: Vorsichtiger Ausblick

Siemens Healthineers: Kapitalerhöhung erschreckt ++ SMA Solar: Zurück in den schwarzen Zahlen ++ Zooplus: Rasantes Wachstum soll anhalten

EON: Ausblick hält Aktie im Plus ++ Encavis: Zahlen setzen Aktie unter Druck ++ LPKF Laser: Fehlender Ausblick sorgt für Enttäuschung

Geely: Chinesische Börsenaufsicht legt Listing an Schanghaier Tech-Börse Steine in den Weg ++ Nemetschek: Mehr Tempo bei Wachstum ++ Nordex: Ausblick eine „deutliche Überraschung“

Infineon: Werk in Texas wird wieder hochgefahren ++ Linde: Ab heute im S&P 100 ++ Twitter, Facebook & Co: Donald Trump eröffnet eigene Plattform

Unternehmensmeldungen:

Knorr-Bremse: Auch nach dem Tod des Patriachen Thiele soll es geordnet weitergehen - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Krisengewinner starten trotz wachsender Konjunkturhoffnungen durch - Delivery Hero, Home24, Shop Apotheke und Zooplus ist heute Liebling der Analysten

Cropenergies: Aktie startet nach positiver Analystenstimme durch - 200-Tage-Linie durchbrochen

Tesla: Buy the Dip - Ja wie oft denn noch?

Boeing: Durststrecke bei Dreamliner-Produktion vorbei? Anleger zeigen sich hoffnungsvoll

SGL Carbon: Zahlen und Ausblick kommen gar nicht gut an - Aktie verliert knapp 20 Prozent

Eon: Aktie hält positives Momentum - Kurs überwindet wichtige Charthürde

Porsche SE: Commerzbank empfiehlt im Zuge der VW-Euphorie einen genaueren Blick - „Indirekter Weg könnte der bessere sein“

Adidas: Anleger fürchten vermehrte Risiken in China nach EU-Sanktionen - Aktie rutscht unter 200-Tage-Linie

Tencent: Starke Gewinnsteigerungen, doch der Regulierungsdruck wächst - muss die Fintech-Sparte umgebaut werden?

Sixt: Trotz Druck auf Reise- und Freizeitwerten sehen gleich mehrere Analysten den Autovermieter stark aufgestellt - das hilft der Aktie

ASML: Umfassende Investitionspläne des US-Kunden Intel lassen Aktie wieder in Richtung Rekordhoch klettern

Robinhood: Börsengang auf den Weg gebracht - Charlie Munger nicht begeistert: „dreckiges“ Geschäftsmodell

Gamestop: Aktie auch nachbörslich unter Druck – Zahlen verfehlen die Erwartungen

Apple: Cupertino investiert eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland, um die technische Abhängigkeit von Zulieferern zu verringern

QuantumScape: Kapitalerhöhung schlägt Anleger in die Flucht - Aktie bricht zweistellig ein

Auto1: Gute Nachrichten einen Tag vor den Jahreszahlen

Rocket Internet: Erster SPAC des Unternehmens geht an die Wall Street

Amadeus Fire: Unternehmen bleibt nach hartem Corona-Jahr vorsichtig mit seinem Ausblick - Aktie rutscht in den Keller

Jungheinrich: Charttechnisch sieht es für die Aktie immer ungemütlicher aus - Kursgewinne lösen sich auf

Eon: Konzern zieht das erste Mal Bilanz nach der umfassenden Neustrukturierung des Strommarktes - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Nemetschek: Aktie bricht nach starkem Ausblick aus wochenlangem Seitwärtstrend aus

Discord: Microsoft hat Interesse an einer Übernahme des Plattform-Dienstes - ein eigener Börsengang ist jedoch auch nicht ausgeschlossen

Tesla: ARK Invest bleibt super bullisch - 2025 könnte die Aktie im besten Fall auf 4.000 Dollar steigen

BBVA: Spanisches Kreditinstitut leidet besonders unter den Markt-Turbulenzen in der Türkei

VW: Der Aktien-Höhenflug geht munter weiter - Private Spekulanten, Elektro-Fantasie, Porsche-Börsengang - Kurstreiber gibt es momentan genug

Deutz: Rallye geht weiter - HSBC gibt frische Kaufempfehlung und sieht noch deutliches Kurspotenzial

Makro-News:

Suezkanal: Blockade kostet laut Hochrechnung der Allianz 6 bis 10 Milliarden Dollar pro Woche - Chemiebranche fürchtet Unterbrechung der Lieferketten

Chinesische Tech-Giganten verlieren Milliarden - Anleger haben Sorge vor neuem US-Gesetz, welches die Aktien vom US-Handel ausschließen könnte

„Beerdigung“ des Riester-Modells? - Weniger Garantiezins bei Lebensversicherungen

Corona-Maßnahmen: Merkel stoppt geplanten Oster-Shutdown nach massiver Kritik

Öl-Märkte: Containerschiff blockiert nach Stromausfall wichtigen Handelskanal - Angebotssorgen treiben Ölpreise nach oben

Devisenmärkte: Türkische Lira fällt dramatisch nach Rauswurf des Notenbankchefs - Google-Suchanfragen nach Bitcoin steigen um über 500 Prozent

BVH: Der digitale „Börsenführerschein“ als Webinar-Reihe im April 2021 - live auf Youtube

Krypto-News:

Bitcoin: Kurs schwächelt erneut - Könnte die Korrektur bis auf 40.000 Dollar gehen? Dieser charttechnische Indikator könnte dafür sprechen

Elon Musk: „Sie können jetzt einen Tesla mit Bitcoin kaufen“ - die Ankündigung wurde erwartet, ein besonderes Detail enthält sie dennoch

Coinbase: Börsengang verschoben! Strafzahlung von 6,5 Millionen Dollar an CFTC wegen falscher Transaktionsdaten

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

DAX – Das hat gedauert, aber die Zielprojektion wurde erreicht

Kutzers Zwischenruf: Wie Sie Ihr Depot jetzt bunt mischen können

Wie würde Deutschland an der Börse bewertet?

Megatrends statt Strohfeuer

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / donvictorio / dennizn / Shutterstock.com