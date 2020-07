Die Lage an den Finanzmärkten bleibt weiter in der Schwebe. Sorgen bereiten die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in den USA, da von den Anlegern erneute Shutdown-Maßnahmen befürchtet werden. Auf der anderen Seite sorgen gute Konjunkturdaten für Hoffnung an den Börsen. Alles in allem bewegen die Aktienmärkte sich weiterhin in einem Seitwärtskorridor, mit ein paar Gewinnern als positive Ausreißer, darunter etwa Varta oder HelloFresh in Deutschland oder etwa Tesla mit dem Monster-Bullenlauf auf über 1200 Dollar in den USA. Das Wirecard-Drama zieht derweil weiter seine Kreise.

Drei Fragen an Bernecker: Hat Varta das Zeug zum Batterie-Weltstar, Ihre Einschätzung zu Hongkong und was kann man in der zweiten Jahreshälfte für den Dax erwarten?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Wirecard: Sichert sich die Deutsche Bank ein Stück vom Kuchen? ++ Delivery Hero: Aktie springt nach Bestellzahlen über 100 Euro ++ Paion: US-Zulassung treibt Papier in die Höhe

Abivax: Corona-Impfstofftests an Menschen gestartet ++ VW und BMW: US-Absatz kräftig eingebrochen ++ Bayer: Neue Milliarden über Anleihen reingeholt

Airbus: Tausende Stellen sollen gestrichen werden ++ Steinhoff: Weiteres Geschäftsjahr mit Milliardenverlust ++ Dax: Extremste erste Jahreshälfte überhaupt endet

Handelsstreit: USA stoppen Sonderbehandlung von Hongkong ++ Wirecard: Aktie bleibt im Rampenlicht ++ Varta: Europas Hoffnung im Batterie-Sektor? Förderung in Millionenhöhe

Wirecard: „Fortführung des Geschäfts im besten Interesse der Gläubiger“ ++ Facebook: Coca-Cola und weitere Kunden stoppen Werbung ++ Thiele: „Lufthansa-Sanierung wird 5 bis 6 Jahre dauern“ ++ Dax hält sich über 12.000

Die wichtigsten US-News:

Tesla: Positive Überraschung bei den Auslieferungszahlen - Nichts scheint den Kurs mehr aufhalten zu können - 1200-Dollar-Marke ist geknackt

USA: Arbeitsmarkt erholt sich deutlich - Zahlen treiben die Finanzmärkte weiter nach oben

Boeing: Erster erfolgreicher Testflug beflügelt auch die Aktie - Fliegt die 737 Max bis Jahresende wieder?

Die wichtigsten europäischen News:

Lufthansa: Das rettende Ufer ist für die Kranich-Airline noch weit entfernt - Die Staatshilfen haben jedoch Zeit erkauft

Clariant: Sonderdividende und Fusionsgerüchte - Kurs springt nach oben

Wirecard: Das Tafelsilber soll verscherbelt werden, Durchsuchungen mehrerer Gebäude und die Aktie bleibt weiter ein Spielball der Spekulanten

Deutsche Börse: Technische Störung im Xetra-Handel - Keine Kurse

Delivery Hero: Die Aktie ist ein Liebling der Analysten - So ist die Lage beim Unternehmen

Daimler Truck AG: Die Brennstoffzellen-Offensive hat begonnen

Wirecard: Viele Marktexperten fordern schnellen Rauswurf aus dem Dax - „Kein gutes Zeichen für die Aktienkultur hierzulande“

Compugroup: Aktie gelingt nach Analystenlob der charttechnische Ausbruch

Thyssenkrupp: Fusionsspekulationen wieder auf dem Tisch - Aktie klettert

BVB: Verein rechnet mit 45 Millionen Euro Verlust wegen Corona-Krise - Anleger kann das nicht mehr sonderlich schocken

Lufthansa: Aktie kann auch im MDax noch nicht wieder in Schwung kommen - Thiele sorgt mit Erinnerung an die harte Realität für miese Stimmung bei den Anlegern

Salzgitter: Credit-Suisse-Analyst lädt Anleger mit gehobenem Kursziel zum träumen ein - Kurs erhebt sich über 50-Tage-Linie

Wirecard: Kurs im Strudel der Spekulanten - Werden nun Teile des Konzerns verkauft? Konkurrent Adyen hat kein Interesse

ProSiebenSat.1: Citigroup hebt Kursziel - Kann die Aktie jetzt aus dem Seitwärtstrend ausbrechen?

IPO: Technologie-Investor Brockhaus Capital Management will aufs Parkett

Makro-News:

Corona-Krise: Drastische Anstiege der Infektionszahlen in den USA - Könnten deswegen die europäischen Aktienmärkte den amerikanischen 2020 den Rang ablaufen?

Gold: Nachfrage bei Deutscher Börse steigt und steigt - 18,5 Tonnen mehr als zu Jahresbeginn

Gold: Kurs macht Jagd auf die 1800-Dollar-Marke - Großer Fälschungsskandal in China aufgedeckt

Hongkong: Sicherheitsgesetz tritt in Kraft - Erste Festnahmen bei Protesten - „Das Ende Hongkongs, wie die Welt es kannte“

Corona-Krise: WHO-Chef warnt - „Das Schlimmste wird noch kommen“

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Die Kurs-Waage ist im Gleichgewicht - vorübergehend

Der etwas andere (und sehr überraschende) Blick auf den Aktienmarkt

Summertime – But is the living easy?

BITCOIN im Big Picture – So geht es jetzt mittelfristig weiter!

