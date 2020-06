onvista-Top-News: Politische Verwerfungen, kursbewegende Analystenstimmen und das historische Wirecard-Beben

In dieser Woche gab es zwar viele interessante Meldungen, die die Märkte bewegt haben; Sei es, dass Großinvestor Thiele bei der Lufthansa aufgestockt hat und sich gegen die staatlichen Rettungspläne ausgesprochen hat, oder die wachsenden geopolitischen Spannungen in Korea, aber auch innerhalb der transatlantischen Beziehungen. Auch diverse Analystenbewertungen haben für Bewegung etwa bei Bayer, Hapag-Lloyd oder auch RWE gesorgt.

Das wurde jedoch alles von den neuen Dramen rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard in den Schatten gestellt. Mit dem zweitschlimmsten Kurssturz in der Geschichte des Dax hat das Unternehmen sein Vertrauen bei den Anlegern pulverisiert, Vorstandschef Braun hat seine Erfolgsstory zunichte gemacht und es seinen Job gekostet – und jetzt droht noch ein riesiger Rattenschwanz wegen drohender Kreditausfälle, Strafanzeigen und weiteren Konsequenzen für den Konzern. Ein Horror für jeden investierten Anleger. Hier die Geschehnisse in allen Einzelheiten:

Wirecard: Ein Fehler, den sich alle eingestehen müssen - Konzern, Analysten, Experten und Anleger

Wirecard: Betrugsvorwürfe verdichten sich - philippinische Bank BDO Unibank führt Dax-Konzern nicht als Kunden!

Wirecard: Dax-Konzern versucht zu retten, was noch zu retten ist - Compliance-Vorstand Freis mit sofortiger Wirkung im Amt - Vorstand Jan Marsalek ab sofort freigestellt

Wirecard: Pleiten, Pech und Pannen - Wer ist das Opfer? Der Dax-Konzern oder die Anleger? - Rund 9 Milliarden Euro Börsenwert nur heute vernichtet

Wirecard: Bilanz erneut verschoben, Aktie halbiert sich und das Vertrauen dürfte wohl endgültig verspielt sein!

Börsenaltmeister Bernecker haben wir nach seiner Einschätzung zu den großen Wasserstoffplänen der Bundesregierung, sowie zu den weiteren Entwicklungen der Lufthansa befragt. Eine Einschätzung zur Causa Wirecard folgt nächste Woche.

Drei Fragen an Bernecker: Sind die Wasserstoff-Ambitionen der Bundesregierung realistisch, ist Gold wirklich so chancenreich und was bedeutet Thieles Anteilserhöhung bei der Lufthansa?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Wirecard: Neue Kooperation mit Russlands größtem Online-Händler ++ Telekom: Softbank bestätigt Pläne T-Mobile-US-Aktien zu verkaufen ++ SAP: „Neuer Wachstumshebel“ durch CO2-Software

BMW, Daimler & VW: EU-Autoabsatz „nur noch“ in etwa halbiert ++ RWE: Doppelte Kaufempfehlung lässt Aktie steigen ++ SAP: Zahlen von Konkurrent Oracle belasten leicht

Wirecard: DAX-Konzern lässt auf sich warten ++ Siemens Gamesa: Chef wird sofort ausgetauscht ++ Zalando: 3 Gründe sprechen heute für die Aktie ++ Nordex: Nächster Auftrag flattert ins Haus

Wirecard: Dax-Konzern versucht zu retten, was noch zu retten ist - Compliance-Vorstand Freis mit sofortiger Wirkung im Amt - Vorstand Jan Marsalek ab sofort freigestellt

Wirecard: Aktie trotz Statement auf YouTube über 20 Prozent im Minus ++ Curevac: Impfstoffforschung kommt zügig voran ++ Telekom: Virtuelle Hauptversammlung könnte ungemütlich werden

Die wichtigsten US-News:

Apple: Der Kurs steigt trotz Corona-Krise unaufhaltsam - So viel Potenzial sehen Analysten noch in der Aktie

Wall Street ohne klare Richtung - Investor Jeremy Grantham zeichnet düsteres Bild für die Aktienmärkte

Devisen: Experte sagt dem US-Dollar eine düstere Zukunft voraus - 35 Prozent Abwertung steht bevor

US-Notenbank: Das sind die neuen Kauf-Maßnahmen der FED

Die wichtigsten europäischen News:

Lufthansa: Thiele geht in die Offensive und sucht Gespräch mit Finanzminister Scholz

PharmaSGP: Nach dem IPO zeigt die Aktie keine Anzeichen von Schwäche - Kurs hebt zweistellig ab

Inventiva: Biotech-Aktie dank positiver Studiendaten und Analysten-Lob im Höhenrausch

RWE: HSBC-Kaufempfehlung stärkt den Aufwärtstrend der Aktie - 21-Tage-Linie hält

Lufthansa: Großaktionär Thiele erhöht vor Hauptversammlung seine Anteile - Wird der Rettungsplan jetzt von ihm infrage gestellt?

Zalando: Aktienkurs leidet unter Gewinnmitnahmen von Großinvestor Kinnevik

Hapag-Lloyd: Positive Analystenstimme bringt nach dem Kurs-Exzess im Mai wieder ordentlich Bewegung in die Aktie

Bayer: Kaufempfehlung der Commerzbank treibt die Aktie - attraktives Verhältnis von Wachstum zu Bewertung

Wasserstoff: „Champagner“ unter den Energieträgern oder ist der Hype um Nikola, Nel, PowerCell und Ballard Power mittlerweile zu groß?

AstraZeneca: Impfstoff-Deal mit Deutschland und drei weiteren EU-Staaten - Größenordnung von „bis zu 400 Millionen Dosen“

Die wichtigsten Makro-News:

Hexensabbat: Was genau verbirgt sich hinter dem großen Verfallstag?

Digitalsteuer: USA steigt aus Verhandlungen aus, EU droht mit Alleingang - Verhärten sich jetzt auch die transatlantischen Fronten?

Rohstoffmärkte: Goldrally schwächt sich langsam ab, Ölpreis kämpft um Erholung, Industriemetalle überraschend robust

Nordkorea: Die Fronten mit Südkorea verhärten sich - Wird Kim Jong Un die momentane Krise für weitere Schachzüge nutzen?

Gold: Capital-Economics-Analyst sieht Preis Ende des Jahres bei 1600 Dollar - Was spricht dafür, was dagegen?

Wasserstoff: EU soll Wasserstoff-Strategie erarbeiten - Können sich Nel, PowerCell und ITM Power auf die nächsten Milliarden freuen?

Brexit: Boris Johnson schaltet sich in die Verhandlungen ein - Britischer Premierminister angeblich bereit für „No Deal Brexit“

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Markiert der große Verfall heute wieder den Wendepunkt am Markt?

Kutzers Zwischenruf: Der Fall Wirecard wird noch mehr Aktionäre abschrecken

Was für eine Bühne für Untergangspropheten

Alles was man über Insiderkäufe und -verkäufe wissen muss

