onvista-Top-News: Viel Dynamik bei den Tech-Werten, Thyssenkrupp sticht positiv heraus, Biden startet direkt durch, Bitcoin unter Druck

Am Mittwoch war es soweit, die polarisierende, chaotische und so bisher nie dagewesene Präsidentschaft von Donald Trump hat mit der Vereidigung von Joe Biden als neuem Staatsoberhaupt der USA ein Ende genommen.

Der gute Jahresstart an den Börsen war zu einem Großteil den Hoffnungen auf erhebliche konjunkturelle Impulse durch die erstarken Demokraten zu verdanken, doch jetzt kommt die Corona-Realität allmählich wieder an den Märkten an.

Allerdings hat das viele Titel nicht davon abgehalten, neue Rekordhochs zu erobern. So gab es viel Bewegung bei Werten wie Hellofresh, Hensoldt, Netflix, ASML und generell bei den Tech-Werten. Besonders Thyssenkrupp konnte zudem mit guten Nachrichten herausstechen.

Drei Fragen an Bernecker: Hat Thyssenkrupp mit der Stahlsparte doch mehr Chancen als gedacht, ist Intel zu schwerfällig und wie überkauft sind die Märkte wirklich?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Siemens: Gutes erstes Quartal - Prognoseerhöhung im Anflug? ++ ProSieben: Zahlen überraschen ++ Airbus: Flugzeugbauer rudert ein Stück zurück

Telekom: Guter Deal in den Niederlanden ++ Nel: Preis für „Grünen Wasserstoff“ soll bis 2025 kräftig fallen ++ Dax wieder über 14.000

BASF: Zahlen besser als erwartet ++ MTU: Interesse an Rolls-Royce-Tochter? ++ VW: „Beträchtliches Wachstum“ in China erwartet ++ Ceconomy: Vorwarnung für Prognosekürzung?

Biontech: Impfstoff-Lieferplan angepasst ++ Teamviewer: Start-up aus Österreich übernommem ++ Delivery Hero: Credit Suisse hebt Kursziel auf 170 Euro an

Biontech: Kurzfristige Verzögerung für langfristige Erhöhung der Produktion ++ Fraport: Passagieraufkommen bricht 2020 um 73 Prozent ein ++ Compleo: Umsatz verdoppelt sich

Meldungen zu Einzelwerten:

Va-Q-Tec: Positive Analystenkommentare hauchen der Aktie wieder Leben ein - Kurs zweistellig im Plus

ASML: Ein Motor für die Digitalisierung der Zukunft? So schätzen Analysten die Chancen und Risiken der Aktie ein

Siltronic: Chip-Zulieferer Globalwafers erhöht Übernahme-Angebot - Aktie klettert

Hellofresh: Rekordhoch entgegen eines schwachen Gesamtmarktes - Aktie beweist sich einmal mehr als Krisengewinner

Salesforce: Der Softwarekonzern ist hungrig nach Expansion - So schätzen Analysten die Aktie derzeit ein

Aurubis: Erhöhte Jahresprognose kommt gut am Markt an - auch Salzgitter zieht mit

Hensoldt: Rekordrally gerät ins Stocken - Gewinnmitnahmen

Heidelberger Druck: Dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld sorgt nun für Anleger-Fantasie

Drägerwerk: Anleger spekulieren auf neuen Masken-Boom - und auf Drägerwerk als Profiteur

Shop Apotheke: Der Gipfelsturm geht weiter - Zur-Rose-Zahlen geben neuen Auftrieb

Netflix: Rekordhoch nach starken Quartalszahlen - Gedanken über Aktienrückkäufe lassen Anleger aufhorchen

Evotec: Eine gefragte Adresse für die Pharmaforschung - auch für ein Investment? So schätzen die Analysten die Aktie derzeit ein

ASML: Rekordjagd geht weiter und zieht die ganze Branche mit - überraschend starke Geschäfte können begeistern

Daimler: HSBC sieht zweistelliges Kurspotenzial und spricht Kaufempfehlung aus - Aktie führt den Sektor heute an

Verbio: Aktie setzt Rekordjagd fort - Analysten sehen viel Zukunftspotenzial im Kurs noch nicht berücksichtigt

Bilfinger: Überraschender Führungswechsel erwischt Anleger kalt - Aktie taucht ab

Eckert & Ziegler: Aktie auf neuem Rekordhoch - Analysten sehen vor allem Radiopharma-Markt als große Chance

CTS Eventim: Abstufung durch Berenberg Bank setzt der Aktie zu - Analyst sieht langfristig bessere Geschäftsaussichten bereits eingepreist

IPO: Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics nimmt konkrete Züge an - Platzierung zwischen 22 und 26 Dollar angestrebt

S&T: Starke Q4-Zahlen lassen die Aktie abheben und ziehen Teile der Branche mit nach oben

Carl Zeiss Meditec: Zahlen kommen sehr gut an - Aktie klettert auf Allzeithoch - Bankhaus Metzler sieht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht

LPKF: Übernahmefantasie im Sektor zieht die Aktie mit nach oben - auch Jenoptik im Blick

Delivery Hero: Wachstum, Wachstum, Wachstum - aber noch keine Gewinne - so schätzen die Analysten die Aktie jetzt ein

Thyssenkrupp: Und hier kommt Kurstreiber Nummer 3 - Börsengang der Stahlsparte im Gespräch

Thyssenkrupp: Die nächste gute Nachricht treibt den Kurs noch weiter nach oben - erster Wasserstoff-Großauftrag in der Tasche

BVB: Weiterer Rückschlag im Titelrennen sorgt für Frust bei den Anlegern - Aktie deutlich im Minus

Thyssenkrupp: Positive Analystenkommentare schieben die Aktie in die Nähe vergangener Hochs

Hypoport: Starke Zahlen - Anleger hin und her gerissen zwischen Gewinnmitnahmen und Fortsetzung der Rallye

Symrise: Mehrere negative Analystenstimmen trüben die Stimmung unter den Anlegern - Aktie unter Druck

Stellantis: Fiat und PSA bringen 14 Marken unter ein Dach - Aktie wird ab heute in Paris und Mailand gehandelt

Makro-News:

Das Credo von US-Präsident Joe Bidens Konjunkturplänen - „Nicht kleckern, sondern klotzen!“

Bitcoin: Talfahrt vorerst gestoppt - Kryptowährung stabilisiert sich etwas

Bitcoin: Konsolidierung geht weiter - Blackrock tastet sich nun ebenfalls an die Kryptowährung heran

EZB: Alles wie gehabt - Europäische Zentralbank will vorerst keine Verschärfung des Anti-Krisen-Kurses

US-Politik: Biden lässt nichts anbrennen und startet bereits damit, den Kurs der USA wieder zu ändern

Ethereum: Analysehaus Fundstrat nennt astronomisches Kursziel - werden die bald startenden CME-Futures neuen Schwung bringen?

Tether-Anklage: Muttergesellschaft iFinex bittet um weiteren Aufschub zur Einreichung der Dokumente

Bitcoin: Der Stablecoin Tether als möglicher Black Swan für die Krypto-Märkte - und wie man damit umgehen kann

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Die Pessimisten treiben die Kurse nach oben

Warum man nur Aktien kaufen sollte, die man liebt

Kutzers Zwischenruf: „Aktienanlage ist ein Marathon, kein Sprint“

Zurück in die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft!

Großer kleiner Bruder MDAX

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / Tobias Arhelger / Matt Smith Photographer/shutterstock.com