An den Börsen gibt es ein neues Thema, welches sämtliche Headlines füllt. Selbst die Corona-Pandemie scheint vorerst vergessen zu sein. Es geht um den Kleinanleger-Krieg gegen die großen Jungs der Wallstreet, der mit der Gamestop-Aktie seinen Anfang genommen hat und sich seitdem auf viele weitere Aktien ausgeweitet hat. Die wichtigsten Meldungen und Artikel zu diesem Theme sind in den Morgenberichten, sowie in dem eigenen Segment in diesem Sammelartikel zu finden.

Desweiteren hat es jede Menge Quartalszahlen gegeben, mit vielen positiven Daten, doch angesichts der derzeitigen Unruhe an den Märkten ist das meiste untergegangen. In dieser Woche haben die Diskussion auf Social Media und einzelne Tweets prominenter CEOs den Weg der Börse bestimmt.

Drei Fragen an Bernecker: Wie wichtig ist ASML fürden Chip-Markt, wie viel Potenzial steckt noch in Twitter und wie gefährlich ist der Gamestop-Wahnsinn für die Börsen?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Daimler: Gewinn überrascht ++ Coinbase: Krypto-Handelsplatz kommt an die Börse ++ SAP: Qualtrics mit gelungenen Debüt

SAP: US-Tochter sehr beliebt vor Börsengang ++ VW: Toyota zieht vorbei ++ STMicro: Infineon-Konkurrent mit starken Zahlen

GamesStop: Verdopplung zu Handelsstart ++ Siemens Healthineers: Prognose rauf ++ Evotec: Millionenauftrag aus dem Pentagon

Linde: Dividende rauf und neue Aktienrückkäufe ++ AstraZeneca: Behauptungen „komplett falsch“ ++ Mercado Libre: Wertvollste Unternehmen Lateinamerikas

Siemens Energy: Zurück in den schwarzen Zahlen ++ Lucid Motors: SPAC von Churchill verdopplet sich zu Handelsstart ++ Siltronic: Leichte Panikattacke bei GlobalWafers?

Gamestop und der Kleinanleger-Feldzug gegen Hedgefonds:

Der Gamestop-Kleinanleger-Krieg gegen die Wallstreet - wenn die Regeln nur für eine Seite gelten

GameStop Plus 135 Prozent und AMC über 300 Prozent vorne - Die Kurskapriolen gehen weiter

Gamestop: Eine neue Aktie im Bann des Spekulationswahnsinns

Neue Runde im Gamestop-Hype – Broker lockern Beschränkungen

Gamestop-Aktie: 3 Lektionen, für die sich der Wahnsinn gelohnt hat

GameStop-Streit greift auf Politik und Justiz über – Anhörung im Senat

GameStop-Hype beflügelt Kurs von australischer Firma – Börsencode verwechselt

GameStop ist nur der Anfang: Wie der Börsen-Mob die Wall Street stürmt (und du profitieren kannst)

Unternehmensmeldungen:

IPO: Starker Börsengang von Dr. Martens - Aktie steigt deutlich über Ausgabepreis

Linde: Ein Wert mit Wasserstoff-Fantasie, der noch vernünftig bewertet ist

CD Projekt RED: „It can play Cyberpunk“ - Elon Musk schickt Aktie mit Tweet zweistellig ins Plus

SAP: Die Strategie des neuen Chefs muss aufgehen - Qualtrics-IPO steht an - So sehen Analysten die Aktie jetzt

BMW: Trotz guter Zahlen im Schatten von Volkswagen - Aktie knickt ein

Apple: Rekordgewinn im Weihnachtsquartal - iPhone-Absatz hebt ab

Facebook: Umsatz und Gewinn wachsen auch in der Corona-Pandemie ungebremst weiter - Konzern warnt trotzdem vor „Unwägbarkeiten“

Tesla: Erster Jahresgewinn in der Tasche - Erwartungen im Schlussquartal trotzdem verfehlt

Biontech und Curevac: Impfstoff-Revolution mit Weltformat - doch wie viel Potenzial sehen die Analysten abseits davon?

Boeing: 2020 war ein rabenschwarzes Jahr für den Flugzeugbauer - Rekordverlust und weitere Verzögerungen

Hugo Boss: LVMH bekundet Zuversicht für 2021 - Aktie des Modekonzerns springt auf höchstes Niveau seit März 2020

Evotec: Short Squeeze schüttelt Aktie ordentlich durch - einer der Shortseller ist Melvin Capital, der auch gegen Gamestop wettet

Software AG: Der Umstieg auf Abo-Modelle zehrt vorerst weiter an der Marge - Anleger sind trotzdem zuversichtlich

Jenoptik: Höhere Gewinnmarge als gedacht - Aktie auf dem Weg zum Mehrjahreshoch

Texas Instruments: Unerwartet starke Zahlen überraschen die Analysten

Starbucks: Corona-Pandemie vermiest weiterhin das Geschäft - Gewinn bricht deutlich ein

Microsoft: Cloudgeschäft sorgt für saftige Gewinne - Anleger feiern nachbörslich

General Electric: Harter Sparkurs zahlt sich aus - vor allem aber der Ausblick sorgt für Begeisterung bei den Anlegern

Beyond Meat: Joint Venture mit PepsiCo - Aktie schnellt über die Marke von 200 Dollar

AMS: Optimismus bei Osram treibt die Papiere der Mutter nach oben - schwere Vortagsverluste ausgeglichen

Netflix: Der Corona-Boom hält an - belebt die Konkurrenz das Geschäft? So schätzen Analysten die Aktie jetzt ein

Novartis: Ergebnisse und Ausblick enttäuschen - nicht alle Pharma-Werte können von der Corona-Krise profitieren

Diese Aktie hat Bill Gates im Depot: Twitter

Puma: Analystenstimmen setzen der Aktie zu - erwarten die Anleger kurzfristig zu viel?

Hapag-Lloyd: Commerzbank rät zum Verkauf und setzt die Aktie deutlich unter Druck

Varta: Bekommen die Short-Seller nach Gamestop jetzt auch beim Batterie-Produzenten eine verbraten - Aktie geht auf Allzeithoch aus dem Handel

Tesla: Neues Gerücht, neuer Kurssprung - Aktie auf dem Weg über 900 Dollar

Deutsche Post: Mit der Krise schneller in die Zukunft - So sehen Analysten die Aktie jetzt

Leoni: Abstieg aus dem SDax war kein Beinbruch - seitdem kennt die Aktie nur noch den Weg nach oben - Analysten befeuern den Kurs heute weiter

Makro-News:

Bitcoin: Neuer Kursausbruch - stecken Wallstreetbets und Elon Musk dahinter? - Hype um Scherz-Kryptowährung „DogeCoin“ im Kielwasser

Dax: Volatilität beherrscht derzeit die Märkte - „Die Börse ist zum Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Leerverkäufern und Privatanlegern geworden“

UBS: Dax droht charttechnisch längerfristiger Abschwung - dieses Rücklaufziel sehen die Analysten jetzt

FED-Entscheid: Alles bleibt auf Kurs - milliardenschwere Wertpapierkäufe werden fortgesetzt

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Gamestop Over?

Kutzers Zwischenruf: Die Fantasie der Börsianer bröckelt

5 Anzeichen, dass wir uns in einer großen Aktienblase befinden

Affirm - Teure Wette auf die eCommerce-Zukunft

