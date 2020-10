Die zurückliegende Woche war, zumindest was die Bewegungen der Märkte im großen Bild angeht, ein Spiegel der vergangenen Wochen. Der Dax ist erneut in volatilem Fahrwasser in der Zone zwischen 12.500 bis 13.000 Punkten unterwegs gewesen. Die heißer laufende Berichtssaison hat bisher trotz einiger guter Zahlen keine klaren Impulse geben können, dafür hält die wachsende Sorge vor der zweiten Corona-Welle und der nun sehr bald anstehenden US-Wahl die Anleger zu sehr in Atem.

Bemerkenswerte Bewegungen gab es ansonsten im Krypto-Sektor. Bitcoin hat bei etwa 13.200 Dollar ein anderthalb Jahreshoch erreicht. Zu verdanken hat die Kryptowährung das vor allem der Meldung, dass Paypal bald das kaufen und verkaufen, sowie bezahlen mit Bitcoin und weiteren Kryptowährungen integrieren will. Bei 340 Millionen aktiven Nutzern und 26 Millionen integrierten Händlern ist dies ein Meilenstein für die weitere Adaption der Kryptowährung.

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Daimler: Prognoseerhöhung auf Vorjahresniveau ++ Ceconomy: Geschäfte ziehen weiter an ++ Intel: Aktie bricht nach Zahlen ein

Continental: 1,3 Milliarden Verlust in Q3 ++ Sixt: Prognose bleibt weiter ausgesetzt ++ Hypoport: Zahlen setzen Aktie unter Druck

Lufthansa: Vorläufige Zahlen sorgen nur für kurzfristige Beruhigung ++ Tesla: Musk holt deutschen Batterie-Spezialisten in den Konzern ++ Snap: Zahlen sorgen für Kursfeuerwerk

Moderna: Notfallzulassung noch im Dezember? ++ Sartorius: Die Geschäfte laufen weiter gut ++ BMW: Autobauer sehr zufrieden mit Q3 ++ Teamviewer: Permira reduziert Anteil weiter

Siemens: Energy-Sparte soll komplett abgestoßen werden ++ Evotec: Bill Gates fördert US-Tochter ++ Epigenomics: Aktie bricht zum Wochenauftakt ein

Die wichtigsten US-News:

Intel: Schwache Quartalszahlen lassen die Anleger flüchten - Aktie knickt zweistellig ein

Gilead Siences: US-Arzneimittelbehörde lässt Remdesivir offiziell als Medikament gegen Corona zu - Aktie erhält vorbörslichen Schub

Plug Power: Drei neue Brennstoffzellen-Produkte für den europäischen Markt - „Haben bereits Kundenaufträge von führenden Automobilherstellern erhalten“

Coca-Cola: Q3 lief besser als erwartet - Aktie steigt vorbörslich deutlich

Tesla: Alle guten Dinge sind 5 - Musk liefert erneut schwarze Zahlen und Umsatzrekord

Nvidia: Die geplante ARM-Übernahme stößt auf massiven Widerstand chinesischer Tech-Unternehmen - wird der Kauf blockiert?

Epigenomics: Anleger flüchten heute in Scharen aus der Aktie - Was passiert ist und wie die Analysten das Papier jetzt sehen

Nikola: Jetzt lässt der neue Vorstand die Aktie einbrechen - Deal mit GM steht immer noch nicht!

Die wichtigsten europäischen News:

Siemens Energy: Die Aktie hat viele Fans unter den Analysten - langfristig dürfte auch der Aufstieg in den Dax gelingen

SAP: Neuer Konzernchef Klein setzt erste eigene Akzente - So bewerten die Analysten den Software-Riesen jetzt

Carl Zeiss Meditec: Zwei Abstufungen belasten die Aktie - Analyst sieht „Perfektion eingepreist“

Daimler: Die Erholung nach dem schweren zweiten Quartal ist fast schon märchenhaft - So schätzen Analysten die Aktie jetzt ein

ElringKlinger: Neuer Brennstoffzellen-Auftrag gibt der Aktie wieder richtig Schwung - Kurs prallt von der 21-Tage-Trendlinie nach oben ab

Fresenius und FMC kommen nicht aus dem Abwärtsstrudel heraus - Analysten verstehen die Gründe nicht

Varta: Aktie stürzt tief - wichtige Chartunterstützung verloren - automatische Verkaufsorder oder Leerverkäufer aktiv?

Bayer: Die Glyphosat-Krise ist noch immer nicht überstanden und der Druck im Tagesgeschäft wächst - Wann kommt endlich das Licht am Ende des Tunnels?

Paragon: Aktie springt nach Zahlen nach oben - „Haben uns besser als nahezu alle anderen Autozulieferer entwickelt“

Software AG: Veröffentlichte Eckdaten bringen keine Ruhe - Aktie weiter unter Druck

Kion: Kritischer Analysten-Kommentar tut der Aktie nicht gut - Kurs rutscht unter mehrere charttechnische Trendlinien

Grenke: Großes Aufatmen bei den Anlegern nach Zwischenstandsmeldung zur Sonderprüfung - Aktie startet durch

Fashionette: Details zum IPO und den Plänen des Online-Taschenhändlers

UBS: Deutlicher Gewinnsprung in Q3 - Aktie gelingt charttechnischer Durchbruch

Covestro: Konkurrenzdruck, Handelskrieg, Autoflaute und Corona - Wie der Kunststoffkonzern trotzdem die Kurve kriegen will und wie Analysten die Aktie jetzt sehen

Nel ASA: Beteiligungsfirma Everfuel will mittels Privatplatzierung an die Börse - Kann Nel profitieren?

Makro-News:

US-Wahl: „Dies war tatsächlich eine echte Debatte“ - Während Biden kritischen Worte über die Wall Street verliert, verspricht Trump Investoren einen neuen Boom

Bitcoin: Weiterer Meilenstein für die Adaption - Paypal integriert Kauf und Verkauf von Kryptowährungen - BTC-Kurs schraubt sich nach oben

Bitcoin-Kurs klettert - Langfristiger Widerstand bei 12.000 Dollar im Visier - Dieser Faktor spricht für weiteres Momentum

US-Wahl: Das Phänomen Trump - Warum ihn immer noch so viele unterstützen

Dax mit 40 Werten - Welche Vorteile bringt das und welche Aktien könnten davon profitieren?

Die Schulden der USA wachsen in rasendem Tempo weiter - 3,1 Billionen Dollar im Kampf gegen Corona - Was könnte dieser Schuldenberg langfristig bedeuten?

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Kutzers Zwischenruf: Ob Trump oder Biden - langfristig in Infrastruktur investieren

Der digitale Euro: Chancen und Risiken für Anleger

Silber – Kleiner Mann ganz groß?

Berichtssaison: 5G bringt Dynamik ins Depot

