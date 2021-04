onvista-Top-News: Rekordjagd an den Börsen, Berichtssaison gestartet, Short-Attacke gegen Quantumscape und Euphorie um Coinbase-Börsengang

In der zurückliegenden Woche haben die verschiedenen Indizes allesamt Rekorde gejagt. Die Konjunkturprogramme und Fortschritte bei den Impfungen zeigen ihre Wirkung. Auch die wachsenden Spannungen zwischen den USA, China und Russland kann die Stimmung der Anleger derzeit nicht vermiesen.

Auf Ebene der Einzelwerte konnten Tech-Werte überzeugen. Vor allem die Halbleiter-Branche steht weiterhin im Fokus aufgrund der Knappheit der Produkte. Für Aufsehen sorgte eine Short-Attacke gegen die VW-Beteiligung Quantumscape, gepaart mit den Vorwürfen dass die entwickelte Batteriezelle nicht das halte was sie verspreche. Jedoch ist die Meilensteinzahlung von VW bereits an das Startup geflossen, was den Vorwürfen deutlich widerspricht.

Weitere Euphorie herrscht auch am Kryptomarkt, denn mit Coinbase ist nun das erste wirklich große Unternehmen an den traditionellen Finanzmärkten angekommen – mit einer Bewertung von über 100 Milliarden Dollar. Das hat Bitcoin zwischenzeitlich zu einem neuen Allzeithoch bei 65.000 Dollar verholfen.

Drei Fragen an Bernecker: Nikola-Aktie am Boden kaufen, ist Nordex unterbewertet und Ihre Einschätzung zur Coinbase-Aktie

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Daimler: Gelungener Start ins neue Geschäftsjahr ++ HeidelbergCement: Besser als erwartet ++ HelloFresh: Prognose schnellt rauf ++ Dax startet auf Rekordhoch

TSMC: Glänzende Geschäfte dank weltweitem Chipmangel ++ Drägerwerk: Ausblick sorgt für Begeisterung ++ Coinbase: Starkes Börsendebüt sorgt für 100-Milliarden-Bewertung

SAP: Optimismus steigt ++ Covestro: Starker Start ins erste Quartal ++ Coinbase: Referenzpreis deutlich niedriger als erwartet

Dax: Leitindex stabil, doch Luft nach oben wird dünner ++ Dermapharm: Unternehmen prognostiziert „außergewöhnlich starkes Wachstum“ ++ Leoni: Ankeraktionär kauft ordentlich nach

Daimler: Barclays und Goldman Sachs sehen dreistelliges Kursziel ++ Roche: Studienziele Bei Corona-Antikörper-Cocktail erreicht ++ Alibaba: Anleger atmen nach Strafe auf

Unternehmensmeldungen:

Elringklinger: Konzern verbreitet wieder mehr Optimismus - Aktie springt kräftig nach oben

Deutsche Börse: Wird der Trading-Boom auch nach dem Rekordjahr 2020 anhalten? So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Wacker Neuson: Neustrukturierung läuft und Bewertungen der Branche steigen - Bankhaus Metzler macht den Anlegern die Aktie schmackhaft

Thyssenkrupp: Stahlpreise auf dem höchsten Niveau seit 10 Jahren - Analyst hält Prognoseerhöhung für möglich - Aktie deutlich im Plus

QuantumScape: Scorpion Capital sticht mit Short-Attacke zu - wurden Bill Gates und VW getäuscht?

Delta Airlines: Fast 1,2 Milliarden Dollar Verlust, aber Zuversicht und Aktie steigen

Siemens Energy: Commerzbank sieht wenig Potenzial für anstehende Berichtssaison - Aktie gibt Vortagsgewinne wieder ab

Leoni: 2021 soll endlich der Ausweg aus den harten Zeiten gelingen - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Flatexdegiro: Rekordrally geht nach Verschnaufpause weiter - „herausragendes erstes Quartal“

Fielmann: Robuste Geschäfte und Übernahme mitten in der Corona-Krise - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Banken eröffnen Berichtssaison: Goldman Sachs mit Rekord-Quartalsgewinn, JPMorgan mit weniger Angst vor Kreditausfällen - Gewinnsprung, Wells Fargo erholt sich von Corona-Krise

Teamviewer: Aktie kämpft sich zurück - Hoch seit Sponsorenvertrag und Rückeroberung der 21-Tage-Trendlinie

468 Capital: Weiteres SPAC strebt an die Frankfurter Börse - Ziel ist ein Software- oder Marktplatz-Unternehmen

Hella: Corona-Krise setzt Autozulieferer weiter unter Druck - Aktie bricht unter wichtige Chartunterstützungen

Infineon, Aixtron, SAP: Halbleiter-Branche im Sog der Nasdaq-Rally

Telekom: Es wäre auch zu schön gewesen - verfällt die Aktie wieder in einen jahrelangen Dornröschenschlaf?

SAP: Angriff auf den Milliarden-Markt Banken-Software - neues Unternehmen mit Dediq gegründet

Grab: Uber-Konkurrent sorgt für neuen SPAC-Rekord - Bewertung von fast 40 Milliarden Dollar

Nordex: Die Auftragsbücher sind bis zum Anschlag voll - Ziel ist eine Marktposition unter den Top 3 Windkraftanlagenbauern - so bewerten Analysten die Aktie

Eckert & Ziegler: Neue Vertriebslizenz in Brasilien lässt Anleger aufhorchen - Aktie auf Rekordhoch

Stabilus: Vortagsrally geht weiter - Privatbank Quirin gibt Neueinschätzung und lobt Prognose

Nikola: Aktie ächtzt weiter unter der Last vieler Probleme - von dem Höhenflug nach dem Börsengang ist nicht viel übrig

Nvidia: Chipriese erhöht die Prognose und startet Angriff auf Intels wichtigstes Geschäft - Aktie zieht kräftig an

Zalando: JPMorgan bleibt bei „Neutral“ - Aktie gibt deutlich nach

Microsoft: Gerüchte bestätigt - Software-Gigant schlägt beim begehrten Unternehmen Nuance Communications zu

Adidas: Aktie zeigt vielversprechendes Chartbild - Analysten äußern sich positiv zu den Geschäftsausblicken

Freenet: Schwaches Corona-Jahr, wenig mutiger Ausblick - Dividende soll trotzdem üppig ausfallen - so bewerten Analysten die Aktie jetzt

Baywa: Bankhaus Metzler gibt Kaufempfehlung - Geschäftsbereiche profitieren von Megatrends Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Nemetschek: Analyst zerstreut Anleger-Sorgen um Tochter Bluebeam - weiteres Kurspotenzial von 14 Prozent

Traton: Papiere erholen sich dank neuer Hochstufung von Zwischentief - Hohes Potenzial beim operativen Gewinn

Tui: Chef Fritz Joussen sieht positive Signale - aber wie weit sind die weg?

Makro-News:

US-Außenpolitik: Biden will keinen ‚Kreislauf der Eskalation‘ mit Russland

Goldpreis erholt sich deutlich - rückgängige Anleiherenditen und schwächerer Dollar treiben den Preis wieder nach oben

„NYT“: US-Gesundheitsbehörden wollen Impfungen mit Johnson & Johnson-Vakzin unterbrechen - Sicherheitsbedenken

Krypto-News:

Bitcoin: Neues Rekordhoch - Coinbase-Hype hält an - CEO von Konkurrent Kraken hat jedoch auch warnende Worte

EZB: Mögliche Einführung eines digitalen Euro dürfte noch Jahre dauern

Coinbase: Fulminantes Börsendebut an der Nasdaq - Einstiegskurs weit über Referenzpreis - höhere Bewertung als jeder herkömmliche Börsenbetreiber

Krypto-Sektor: Coinbase weiter heiß gehandelt, ARK Invest mit dabei - hohe Volatilität bei den Altcoins und weitere Sorgen vor Regulierungswelle

